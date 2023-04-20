Подмосковье 20 апреля 2023, 00:30 Минтранс Подмосковья рассказал об опасности вождения электросамокатов в нетрезвом виде Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило местным жителям об опасности пьяного вождения электросамокатов. Чтобы избежать травм и аварий, нужна высокая концентрация внимания, а алкоголь замедляет реакцию, уточнили в ведомстве.

За нетрезвое вождение на самокате предусмотрели штраф 1500 рублей. За соблюдением ПДД следят патрульные службы Госавтоинспекции.

Сезон каршеринга начался в Подмосковье в начале апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет мартышкин труд.

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