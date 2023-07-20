Подмосковье 20 июля 2023, 18:43 Минтранс Подмосковья рассказал об изменениях в расписании поездов на Горьковском направлении с 24 по 30 июля Минтранс Подмосковья

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Жителей Подмосковья информируют, что с 24 по 30 июля расписание движения пригородных поездов на Горьковском направлении изменится. Корректировки вызваны проведением работ по реконструкции Курского вокзала перед запуском МЦД-4.

В региональном Минтрансе сообщили, что с 04:30 24 июля до 04:30 30 июля один из Горьковских тупиков № 8 на Курском вокзале закроется. В это время поезда будут следовать от и до станции Нижегородская и двух путей Курского вокзала.

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Поезда, следовавшие до Курского вокзала, преимущественно будут следовать от и до станций Серп и Молот, а также Нижегородской.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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