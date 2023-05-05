Подмосковье 05 мая 2023, 11:38 Минтранс Подмосковья рассказал об изменениях в расписании поездов до аэропорта Внуково в мае «Аэроэкспресс»

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Жителей Подмосковья информируют о корректировках в расписании поездов до аэропорта Внуково в мае. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на «Аэроэкспресс».

Рейсов с отправлением в 06:00 и с 15:00 до конца дня с Киевского вокзала в аэропорт, а также с 14:00 до конца дня из аэропорта не будет 6 и 13 мая. До 16:00 7 мая не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт. Также в этот день не проследует во Внуково поезд отправлением в 18:00, из аэропорта не будет движения поездов «Аэроэкспресс» до 15:00 включительно, а также рейсов в 17:00 и 23:00.

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Альтернативным способом добраться до аэропорта в это время станут Сокольническая и Калининско-Солнцевская линии метро. Пассажиров просят ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой.

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