Подмосковье 17 ноября 2022, 15:56 Минтранс Подмосковья рассказал об изменениях в работе видеокамер на дорогах зимой

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Водителям Подмосковья рассказали, как будут работать камеры на разметку зимой, когда дорога заснежена. Комплексы фотовидеофиксации продолжат регистрировать нарушения.

Даже в дожди и снегопады камеры на дорогах Подмосковья не «слепнут». Но отснятые ими материалы могут получиться нечеткими, и такие фото сразу отправляются в брак.

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Если же на улице буран, работающая на расстоянии камера действительно ничего не видит. При этом ее объектив остается чистым, ведь в него встроен подогрев.

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Что касается камер на разметку, они продолжат работать зимой и будут фиксировать нарушения, так как данные занесены в память устройства. Однако материалы о нарушении разметки всегда рассматривает инспектор ГИБДД — если на фото или видео не видно разделительных полос, инспектор отбракует его. Такие камеры не отключают на зиму из-за того, что они также контролируют скорость движения и влияют на безопасность.

По данным исследований, зимой в зонах влияния камер в 3,4 раза снижаются столкновения, в 2,5 раза — наезды на пешеходов. Общее количество ДТП становится меньше в 4,5 раза. Безопасность на дорогах Подмосковья обеспечивают около 1,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

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