Подмосковье 18 июля 2023, 18:47 Минтранс Подмосковья рассказал об изменениях расписания электричек Горьковского направления с 21 по 23 июля Минтранс Подмосковья

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Жителей Подмосковья предупреждают о корректировках в расписании пригородных поездов Горьковского направления с 21 по 23 июля. Изменения вызваны реконструкцией станции Железнодорожной, а также модернизацией систем управления движением поездов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

С 02:30 21 июля до 02:30 24 июля несколько путей закроют на станции Железнодорожная. Большая часть транспорта будет следовать по третьему и четвертому главным путям. На Горьковском направлении движение многих поездов отменят. Интервалы между следованием электричек в часы пик частично увеличат до 20 минут, в остальное время — до 30 и 40 минут.

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Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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