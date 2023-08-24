Подмосковье 24 августа 2023, 18:50 Минтранс Подмосковья рассказал об изменении расписания некоторых электричек с 26 по 28 августа Минтранс Подмосковья

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Расписание движения некоторых поездов скорректируют в Подмосковье с 26 по 28 августа. Изменения коснутся транспорта на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях.

В этот период с 00:08 до 05:18, будут закрываться главные пути на участке Савеловский вокзал — Бескудниково. На Савеловском и Белорусском направлениях после 22:00 часть поездов выведут из расписания, а интервалы движения увеличат до 40 минут.

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На этом фоне с 26 по 28 августа от автостанции Можайск будут ходить компенсационные автобусы с отправлением в 23:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на сайте ЦППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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