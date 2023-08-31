Подмосковье 31 августа 2023, 17:33 Минтранс Подмосковья рассказал об изменении расписания некоторых электричек 2 сентября Минтранс Подмосковья

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График движения пригородных поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 2 сентября. Корректировки вызваны работами по модернизации инфраструктуры.

На участке Бескудниково — Лобня с 03:00 до 15:00 закроют путь на Москву, а с 15:00 и до окончания движения — из Москвы. В это время поезда будут следовать в реверсивном режиме. На Савеловском направлении в течение дня часть поездов выведут из расписания, а интервалы движения увеличат до часа. На Белорусском направлении интервалы движения частично увеличат до 30 минут.

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Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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