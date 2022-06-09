Минтранс Подмосковья рассказал об экономии при оплате проезда картами

В Минтрансе напомнили, как можно сэкономить на проезде в общественном транспорте перед тем, как вступит в силу закон об отмене оплаты наличными. Там рассказали, что пассажиры смогут расплатиться банковскими картами, социальными картами, картами «Стрелка» всех видов, а также «Тройкой». В ведомстве подчеркнули, что безналичный расчет намного выгоднее, чем наличными деньгами.

Как сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова, перевозчики региона уже с 18 июня откажутся от наличных средств за оплату проезда. Сейчас во всех автобусах, троллейбусах, трамваях есть специальные терминалы для карт.

«На вокзалах, станциях, а также в местах массового притяжения для удобства жителей и гостей региона увеличено число точек продаж карт „Стрелка“ и „Тройка“ до 1,5 тысяч. Безналичная оплата проезда удобна в первую очередь для пассажиров — проезд можно оплатить в одно касание, сокращая время на посадку и ожидание сдачи, а водитель не отвлекается на прием наличных».

Кроме того, Кротова рассказала, что при безналичной оплате действует система скидок: они могут составить до 35% экономии каждый месяц. Например, при оплате «Стрелкой» и «Тройкой» работает система лояльности «Больше ездишь — меньше платишь». Получается, что чем больше поездок человек совершает на протяжении месяца, тем больше средств ему удается сэкономить.

Ранее в Мособлдуме приняли законопроект об отмене оплаты проезда наличными в общественном транспорте на территории Подмосковья. Безнал сделает поездки более комфортными, позволит исключить случаи, когда водитель принимает и пересчитывает деньги прямо во время движения. Кроме того, транспорт более не будет задерживаться во время посадки пассажиров, когда каждый должен рассчитаться, получить сдачу.