06 апреля 2023, 19:53
Минтранс Подмосковья рассказал о заторах вечером 6 апреля
Минтранс Московской области сообщил о пробках на дорогах вечером 6 апреля. Загруженность оценили в пять баллов.
Заторы образовались на Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Новорязанском, Горьковском, Каширском, Можайском, Ильинском и Рублево-Успенском шоссе.
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Движение затруднено на Новом и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, центральных улицах Красногорска, Химок, Люберец и Щелкова, Лосино-Петровского, на въезде в Королев со стороны Ярославского шоссе.
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Дороги
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