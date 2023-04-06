Подмосковье 06 апреля 2023, 19:53 Минтранс Подмосковья рассказал о заторах вечером 6 апреля

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Минтранс Московской области сообщил о пробках на дорогах вечером 6 апреля. Загруженность оценили в пять баллов.

Заторы образовались на Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Новорязанском, Горьковском, Каширском, Можайском, Ильинском и Рублево-Успенском шоссе.

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Движение затруднено на Новом и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, центральных улицах Красногорска, Химок, Люберец и Щелкова, Лосино-Петровского, на въезде в Королев со стороны Ярославского шоссе.

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