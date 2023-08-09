Подмосковье 09 августа 2023, 16:39 Минтранс Подмосковья рассказал о тарифных зонах на МЦД-3 РИА «Новости»

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Третью линию Московских центральных диаметров откроют для пассажиров к сентябрю. В Минтрансе Подмосковья рассказали о тарифных зонах, которые будут действовать на МЦД-3.

В зону «Центральная» входят остановочные пункты от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы. Стоимость поездки по карте «Тройка» составит 50 рублей.

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Участок «Пригород» включает в себя станции от Крюково до Левобережной на Ленинградском направлении и от Ипподрома до Люберец на Казанском. За разовый путь по этому тарифу для пассажиров назначили цену 65 рублей.

«Дальняя» зона расположена на участках от 88 километра до Совхоза и от Клина до Алабушево. Стоимость поездки начинается от 65 рублей и увеличивается на 30 рублей за путь до других участков.

При поездке из каждой зоны по карте «Тройка» будет действовать бесплатная пересадка в течение 90 минут на метро и МЦК и между диаметрами МЦД. Пассажиры Центральной зоны смогут пользоваться скидкой 50% на наземном городском транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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