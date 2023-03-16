Подмосковье 16 марта 2023, 11:37 Минтранс Подмосковья рассказал о способах распознать нелегального таксиста Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья напомнили об опасности услуг нелегальных перевозчиков. В таком такси пассажиры не застрахованы на случай аварий, а водители совершают перевозки без необходимого разрешения.

Часто нелегальные перевозчики не проходят техосмотры и не имеют необходимый для безопасной работы стаж.

Реклама

Отличить легальный автомобиль можно по белому кузову с желтой полосой посередине и серой внизу, шашечному поясу и оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть информация о водителей и компании, а также QR-код с действующим разрешением. Проверить его можно на сайте.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами. Он подчеркнул, что к выбору дизайна причастны и сами жители региона. Осенью на сайте «Добродел» прошло голосование за оформление обивки сидений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».