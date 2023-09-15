Подмосковье 15 сентября 2023, 11:23 Минтранс Подмосковья рассказал о системе безбарьерной оплаты на трассе М-12 ГК "Автодор"

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Датчики свободного потока работают на трассе М-12 в Подмосковье вместо шлагбаумов. Они собирают информацию об автомобиле и формируют сумму к оплате проезда.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, безбарьерную систему взимания платы создали в России и впервые реализовали на ЦКАД. Специальные датчики распознают габариты машины и считывают данные транспондера или номера на скорости 110 километров в час. После этого формируется плата за проезд.

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