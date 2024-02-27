Подмосковье 27 февраля 2024, 17:34 Минтранс Подмосковья рассказал о росте трафика на ЦКАД на 13% в 2023 году ГК «Автодор»

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Трафик на Центральной кольцевой автомобильной дороге вырос на 13% в 2023 году. Всего за 12 месяцев водители совершили более 80 миллионов поездок — это более 16 проездов в сутки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Самым популярным направлением стал 4-й пусковой комплекс ЦКАД от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» — около 42 миллионов проездов. Отмечается, что пик интенсивности движения по ЦКАД зафиксировали летом. С июня по август по трассе проезжали в среднем 22 тысячи транспортных средств в сутки.

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Дорожную обстановку на ЦКАД контролируют нейросетевые алгоритмы. С их помощью можно анализировать видеопоток в режиме реального времени и определять более 15 различных типов инцидентов на дороге.

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