Подмосковье 04 июля 2023, 12:14 Минтранс Подмосковья рассказал о ремонте дорог в Егорьевске

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В Егорьевске продолжается ремонт региональных дорог. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что ремонт идет на трех участках. Сейчас дорожники завершают фрезерование старого покрытия и приступают к обустройству нового — на участках в деревне Тимшино, а также между Спасс-Леоновщиной и Назарово.

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«Оба участка ремонта проходят через небольшие населенные пункты, по ним можно проехать к школам, медучреждениям, Дому культуры, почте и магазинам. Также работы по фрезерованию продолжаются еще на одном участке дороги вблизи деревни Алферово, который был выбран жителями путем голосования на „Доброделе“», — уточнили в ведомстве.

В Егорьевске уже завершили укладку нового покрытия на пяти региональных дорогах. Всего в округе по нацпроекту в этом году отремонтируют девять региональных участков дорог общей протяженностью более 45 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом. По его словам, в Московской области проходит самая протяженная в стране дорожная сеть. Одной из приоритетных задач властей является содержание трасс и обочин в благоприятном состоянии.

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