Подмосковье 07 июля 2023, 04:30 Минтранс Подмосковья рассказал о раздаче бесплатной прохладной воды пассажирам общественного транспорта Минтранс Подмосковья

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Пассажирам подмосковного общественного транспорта раздают прохладную воду на остановках, вокзалах и станциях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам зампреда регионального правительства Анны Кротовой, перевозчики проводят такую акцию для обеспечения комфортного передвижения граждан в автобусах и пригородных поездах. Всего запланировали раздать порядка четырех тысяч бутылок.

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Питьевую воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в часы пик утром и вечером. Мобильные пункты установили на пассажирских остановок без препятствий для входа и выхода граждан из транспорта.

Кроме того, к акции присоединились компании МТППК и ЦППК. Пассажиры могут получить прохладную воду на Ярославском, Казанском, Савеловском, Курском Белорусском, Павелецком, Киевском и Ленинградском вокзалах, также на станциях Мытищи, Домодедово, Подольск, Лобня, Одинцово, Пушкино, Раменское и Железнодорожная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.

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