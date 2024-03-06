Подмосковье 06 марта 2024, 10:46 Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта в праздники Медиасток.рф

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График работы общественного транспорта изменится в Подмосковье в праздничные дни. Так, 8–9 марта автобусы будут работать по расписанию субботы, а 10 марта — по расписанию воскресенья.

В региональном Минтрансе уточнили, что в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тысячи автобусов, из них 4,2 тысячи — перевозчика «Мострансавто».

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Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать по расписанию пятницы, 8, 9 марта — по расписанию субботы, а 10 марта — по расписанию воскресенья.

В эти дни ЦППК назначат дополнительные фирменные экспрессы. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д станциях, а также на сайте транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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