Подмосковье 31 января 2024, 17:03 Минтранс Подмосковья рассказал о программе занятий МЖД для школьников по профилактике травматизма МЖД

Читать 360tv в

Сотрудники МЖД проведут уроки по безопасности на железной дороге для школьников. Занятия направлены на снижение детского травматизма, рассказали в подмосковном Минтрансе.

Уроки проходят на базе четырех подразделений Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД. Для отработки знаний на практике там работают специальные тренажеры с манекенами для оказания первой помощи. С их помощью школьники могут в интерактивной форме узнать, к чему приводит нарушение правил безопасности. В прошлом году занятия в центрах посетили 600 человек.

Реклама

Образовательную программу также подготовили для педагогов общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Такое обучение уже прошли 800 учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил планы по закупке новых автобусов в 2024 году. В этом году регион закупит более тысяч машин.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».