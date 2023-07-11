Подмосковье 11 июля 2023, 17:25 Минтранс Подмосковья рассказал о преимуществах новых электропоездов «Иволга 3.0» АО «Центральная ППК»

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ЦППК запустила новые электропоезда «Иволга 3.0» раньше срока — до начала работы МЦД-3. В региональном Минтрансе рассказали о нововведениях и преимуществах поездов.

В новых поездах улучшили эргономичность и плавность хода. Кроме того, у транспорта низкий уровень шума, а широкие двери позволяют ускорить процесс посадки и высадки пассажиров. Внутри появились сидения с подлокотниками, столики с беспроводными зарядными устройствами, дополнительные USB-порты и разъемы TYPE-C.

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В июне ЦППК провела обкатку «Иволги 3.0» без пассажиров на всех направлениях будущих МЦД-3 и МЦД-4. Теперь поезда будут периодически курсировать по Казанскому направлению вплоть до запуска МЦД-3.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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