Подмосковье 04 мая 2023, 15:03 Минтранс Подмосковья рассказал о порядке действий при лопнувшем на ходу колесе Минтранс Подмосковья

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Автомобилистам Подмосковья напомнили о действиях в случаях, когда колесо лопнуло на ходу. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Не совершайте резких движений, действуйте плавно, иначе можно потерять контроль над машиной. Включите „аварийку“ по возможности, если это не приведет к потере контроля», — посоветовали в ведомстве.

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После разрыва шины автомобиль поведет в сторону поврежденного колеса, а руль станет тяжелым. В этом случае его следует крепко держать и стараться быть в своей полосе. Тормозить нужно короткими нажатиями. Также можно совсем не тормозить, спустя время машина остановится сама. Если резко нажать на тормоз, то может произойти занос.

Если машину невозможно удержать в полосе, водителю следует вырулить на обочину или к отбойнику.

«Если лопнуло заднее колесо, будет легче, но если переднее — это опаснее, придется приложить большие физические усилия. Также большое значение имеет скоростной режим — если колесо лопается на 80 км/ч, то есть все шансы беспроблемно остановиться, но на скорости выше 100 км/ч — очень опасно», — сообщили в министерстве.

Для предотвращения таких случаев следует своевременно проверять автомобиль и его шины.

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