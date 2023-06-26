Подмосковье 26 июня 2023, 10:27 Минтранс Подмосковья рассказал о подготовке работников МТППК к запуску МЦД-3 Московско-Тверская пассажирская компания

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Работники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании проходят обучение к запуску МЦД-3. На данный момент уже более 600 человек подготовили к работе. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Обучение началось еще в апреле. Оно состоит из теоретических и практических модулей. Сначала сотрудникам рассказывают об основных принципах работы и преимущества диаметров, после чего они отрабатывают полученные знания на практике — оформляют проездные билеты, а также работают с тарифным меню, валидацией и бесконтактной оплатой проезда.

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С запуском МЦД-3 на Ленинградском направлении пассажиры смогут передвигаться по новым удобным маршрутам, а также выбирать выгодные тарифы с пересадками на метро, МЦК и другие диаметры.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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