Подмосковье 11 июля 2023, 13:49 Минтранс Подмосковья рассказал о новом принципе взимания платы за проезд на ЦКАД и М-12 Автодор-Платные Дороги

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С 11 июля на дорогах, оборудованных безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток», изменится принцип взимания платы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Автодор — Платные Дороги».

Изменения затронут водителей, использующих транспондеры на дорогах А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Раньше списания с лицевого счета устройства происходили при каждом проезде под рамкой взимания платы. Теперь же в конце поездки будет формироваться единая плата за маршрут с последующим списанием денег. Ознакомиться с правилами проезда и его оплаты можно по ссылке.

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Отмечается, что в случае, если пользователь не использует транспондер, сумму поездки начислят на государственный регистрационный номер транспортного средства. Проверить и оплатить задолженность можно на сайте.

Водители также могут присоединиться к программе лояльности «Автодора». Так, проезжая по ЦКАД и М-12 «Восток», пользователь копит баллы, которые в дальнейшем можно обменять на скидку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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