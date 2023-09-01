Подмосковье 01 сентября 2023, 14:38 Минтранс Подмосковья рассказал о новом маршруте от Люберец до Шереметьева через МЦД-3 Аэроэкспресс

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Из Люберец до аэропорта Шереметьево можно доехать всего с одной пересадкой. Комфортный маршрут доступен благодаря открытию МЦД-3.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, через новый диаметр пассажиры могут добраться с Люберец до Ховрина. Вблизи станции расположена одноименная станция метро, откуда отправляются автобусы № 1195 до аэропорта Шереметьево.

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Время в пути до воздушной гавани составляет 20 минут, рейсы следуют с 10-минутным интервалом. Остановка автобусов находится у выхода № 2 станции метро «Ховрино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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