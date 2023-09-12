12 сентября 2023, 13:54
Минтранс Подмосковья рассказал о доступных развязках на трассе М-12
Автомобилистам, следующим по М-12 между Москвой и Арзамасом, стали доступны десять развязок. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
На территории Московской области на М-12 находится три развязки — на пересечении Кудинского и Носовихинского шоссе, а также на пересечении со ЦКАД и на пересечении с Обходом Орехово-Зуева.
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Напомним, что 8 сентября движение по дороге было открыто президентом России Владимиром Путиным.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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