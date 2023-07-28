Подмосковье 28 июля 2023, 19:30 Минтранс Подмосковья рассказал о 100 автобусных маршрутах до мест для рыбалки Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сформировал список 100 маршрутов, которые ведут к популярным местам для рыбалки. Это реки, озера, пруды и водохранилища.

Больше всего таких маршрутов находится в Коломне. Они проходят рядом с реками Волга, Ока, Нара и Дубна. Также в округе есть Истринское, Клязьминское Озернинское водохранилища, а также озера Святое и Сенеж.

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«В Можайском и Рузском городских округах на автобусах можно доехать до таких крупных и популярных у рыбаков водных объектов, как Можайское и Рузское водохранилища», — уточнили в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что удочки попадают под нормы провоза багажа. Если рыбаки возьмут с собой более крупные предметы, то их следует перевозить в багажном отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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