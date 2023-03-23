Подмосковье 23 марта 2023, 00:32 Минтранс Подмосковья рассказал, куда поступают деньги со штрафов за нарушение ПДД Минтранс Подмосковья

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Жителям Московской области рассказали, куда тратятся деньги, которые поступили в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Эти деньги поступают в бюджет Подмосковья. Далее их распределяют на ремонт, строительство инфраструктуры, поддержание дорог в нормативном состоянии, а также на обслуживание и эксплуатацию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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С начала года на дорогах Московской области чаще всего превышали скорость. В 90% случаев водители отклонялись от допустимого в диапазоне от 20 до 40 километров в час.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году региональные поликлиники получат 39 новых машин скорой помощи. В прошлом году автопарк медучреждений пополнился 57 неотложками.

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