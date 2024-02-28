Подмосковье 28 февраля 2024, 16:55 Минтранс Подмосковья: расписания электричек Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта МТППК

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Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта. Корректировки вызваны модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке Бологое.

Пригородные поезда на участке Москва — Тверь, а также на участке Лихославль — Тверь будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. Пассажиров просят планировать поездки заблаговременно. С актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

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