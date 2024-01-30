Подмосковье 30 января 2024, 16:22 Минтранс Подмосковья: расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 31 января ЦППК

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Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений частично скорректируют с 31 января. Изменения вызваны развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Технологические окна назначили с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 05:30. В этот период рабочие продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу.

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Во время проведения работ будут поочередно закрываться первый и второй главные пути. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут и проверять расписание перед отправлением.

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