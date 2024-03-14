Подмосковье 14 марта 2024, 12:50 Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления временно изменится в марте МТППК

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится до конца марта. Корректировки вызваны строительством автомобильного путепровода в районе станции Быково. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково 16, 17, 30, 31 марта будут отменены: в сторону Москвы со станции Зеленоград-Крюково с 22:12 до окончания движения, а из Москвы в сторону Зеленограда- Крюково с 21:15 до 23:00.

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При этом, движение электричек до Ленинградского вокзала будет сохранено.

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