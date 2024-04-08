Подмосковье 08 апреля 2024, 16:13 Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления изменится в апреле Unsplash

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 11 по 26 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Электрички на участках Тверь — Бологое, Тверь — Торжок и Бологое — Угловка будут ходить по скорректированному расписанию. Отмечается, что большую часть поездов в этот период отменят.

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С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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