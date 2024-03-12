Подмосковье 12 марта 2024, 13:04 Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ярославского направления изменится в марте ЦППК

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Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления временно изменится во второй декаде марта. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами на участке Мытищи — Пушкино.

Технологические окна назначили с 11 по 15 марта с 10:10 до 22:10, с 16 по 17 марта с 10:00 до 10:00 и с 18 по 22 марта с 18:20 до 6:20. Рабочие будут менять рельсы на первом и третьем главных путях. Всего планируется обновить восемь километров путей.

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На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Пассажиров просят планировать маршрут заранее. С расписанием движения поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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