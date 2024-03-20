Подмосковье 20 марта 2024, 12:33 Минтранс Подмосковья провел опрос об ответственности за безбилетный проезд Пресс-служба Минтранса МО

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Минтранс Подмосковья провел три опроса пассажиров, зарегистрированных на «Госуслугах». Одной из тем стал безбилетный проезд в общественном транспорте.

Около 32% опрошенных проголосовали за проведение ежедневных проверок безбилетников, еще 30% — за еженедельные проверки, 10% — за проверки два-три раза в неделю и 28% посчитали, что они вообще не нужны. При этом 43% пассажиров считают, что проводить такие рейды необходимо утром, 30% — днем и 27% — вечером.

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Кроме того, 52% участников опроса посчитали наиболее эффективной сумму штрафа за безбилетный проезд в размере одной тысячи рублей. Еще 29% проголосовали за наказание в пять тысяч рублей и 19% — за 2,5 тысячи.

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