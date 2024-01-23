Подмосковье 23 января 2024, 13:23 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по транспортным госуслугам 24 января Unsplash

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Жителей Подмосковья пригласили на вебинар Минтранса Подмосковья на тему госуслуг в сфере транспорта. Он пройдет 24 января. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Как рассказали в ведомстве, на вебинаре обсудят вопросы предоставления госуслуг по дорогам и транспорту. Одной их важных тем станет внесении в реестр действующих пропусков, которые дают право грузовому транспорту массой более 3,5 тонны передвигаться по МКАД.

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Получить госуслуги по транспорту жители могут на региональном портале.

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