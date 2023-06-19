19 июня 2023, 14:32
Минтранс Подмосковья проведет вебинары по вопросам предоставления госуслуг 21 июня
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет вебинары 21 июня. Жителям Подмосковья расскажут, как правильно подать документы на региональном портале.
Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 09:00 начнется обсуждение согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения. В 10:00 пройдет вебинар по согласованию проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. В 11:00 жителям расскажут о получении разрешения на перевозку пассажиров для такси, а в 12:00 — о получении разрешения на передвижение по МКАД грузовиков.
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В 13:00 начнется вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания территорий. В 14:00 представители Минтранса расскажут о переоформлении свидетельств для перевозок по маршруту регулярных перевозок. В 14:30 пройдет обсуждение предоставления земельных участков под строительство дорог, а в 15:00 жителям расскажут об обслуживании транспортных карт.
Вебинар по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ начнется в 16:00, а по предоставлению земли в аренду под строительство дорог — в 16:30. В 17:00 обсудят выдачу согласия на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода.
Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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