Подмосковье 19 июня 2023, 14:32 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по вопросам предоставления госуслуг 21 июня Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет вебинары 21 июня. Жителям Подмосковья расскажут, как правильно подать документы на региональном портале.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 09:00 начнется обсуждение согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения. В 10:00 пройдет вебинар по согласованию проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. В 11:00 жителям расскажут о получении разрешения на перевозку пассажиров для такси, а в 12:00 — о получении разрешения на передвижение по МКАД грузовиков.

Реклама

В 13:00 начнется вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания территорий. В 14:00 представители Минтранса расскажут о переоформлении свидетельств для перевозок по маршруту регулярных перевозок. В 14:30 пройдет обсуждение предоставления земельных участков под строительство дорог, а в 15:00 жителям расскажут об обслуживании транспортных карт.

Вебинар по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ начнется в 16:00, а по предоставлению земли в аренду под строительство дорог — в 16:30. В 17:00 обсудят выдачу согласия на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода.

Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».