Подмосковье 15 мая 2023, 18:35 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по оказанию госуслуг 17 мая Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет традиционные вебинары для жителей 17 мая. Эксперты расскажут, как правильно подать документы для получения госуслуг.

На вебинарах заявителям разъяснят порядок подачи обращений, требования к документам и наиболее частые причины отказа по предоставлению услуг.

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Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться.

Вебинар по согласованию размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор пройдет в 09:00. В 10:00 с жителями обсудят согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования. В 11:00 эксперты расскажут о разрешении на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а в 12:00 — о пропусках, предоставляющих право на въезд грузовиков на МКАД.

Вебинар по согласованию схем ТО территорий, разработанных на основании транспортного моделирования, пройдет в 13:00. В 14:00 состоится встреча, темой которой станет переоформление свидетельств на регулярные перевозки. В 15:00 начнется обсуждение обслуживания «Стрелки», в 16:00 — выдача разрешений на авиационные работы, в 16:30 — предоставление земельных участков для строительства дорог, а в 17:00 — выдача согласий на строительство отводов и придорожных полос.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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