Подмосковье 18 июля 2023, 17:18 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорожным услугам 19 июля Unsplash

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Представители Минтранса Московской области проведут вебинары по вопросам предоставления дорожных и транспортных услуг. В том числе жителям расскажут, как правильно подать документы на портале госуслуг.

Вебинары проведут 19 июля. Для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться. С 09:00 до 10:00 пройдет вебинар по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, в 10:00 начнется встреча по вопросам согласования проектов и схем организации дорожного движения на дорогах общественного пользования.

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С 11:00 до 12:00 представители Минтранса расскажут об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров легковым такси, а в 12:00 — о внесении в Реестр действующих пропусков для грузовиков для въезда на МКАД. С 13:00 до 14:00 состоится вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования.

В 14:00 участникам встречи расскажут, как переоформить свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. Встреча по вопросу предоставления земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автодорог пройдет в 14:30, а про обслуживание «Стрелки» расскажут в 15:00.

Вебинар по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ состоится в 16:00, по предоставлению земли в аренду для строительства автодорог — в 16:30, а по выдаче согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы к автодороге — в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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