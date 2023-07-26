Подмосковье 26 июля 2023, 08:32 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорожным темам 26 июля Фото: unsplash.com

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Специалисты Минтранса Московской области проведут вебинары о порядке подачи документов на региональном портале госуслуг правильно и другим вопросам о дорогах и транспорте. Мероприятия состоятся 26 июля.

«В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта», — уточнили в министерстве.

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Для участия в вебинаре «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор» следует предварительно зарегистрироваться по ссылке.Мероприятие пройдет с 9:00 до 10:00.

Послушать тему «Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» можно с 10:00 до 11:00. Регистрациятут.

Также участникам будут рассказывать о работе в такси, внесении в реестр пропусков для передвижения по МКАД грузовиков, согласовании схем транспортного обслуживания и другие темы. Вебинары будут идти каждый час до шести часов вечер.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе качественно и в установленные сроки.

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