Подмосковье 17 апреля 2023, 15:07 Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 19 апреля Минтранс Подмосковья

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Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров 19 апреля. Онлайн-мероприятия помогут местным жителям разобраться с документами на региональном портале госуслуг.

«В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта», — уточнили в ведомстве.

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Зарегистрироваться на вебинары можно по следующим ссылкам. Например, тему «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор» обсудят с 09:00 до 10:00, а «Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области» — с 10:00 до 11:00.

Также жителям Подмосковья будут доступны еще восемь онлайн-мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что работы по модернизации системы ЖКХ в Московской области должны быть прозрачными и своевременными. В этом году на них потратят 320 миллиардов рублей.

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