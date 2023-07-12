Подмосковье 12 июля 2023, 10:58 Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог и транспорта 12 июля

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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Они состоятся 12 июля.

Как рассказали в ведомстве, на мероприятиях объяснят порядок подачи заявок, требования к документам и частые причины отказа по услугам в сфере дорог и транспорта.

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Среди тем вебинаров – согласование размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов и схем организации дорожного движения, разрешение на работу такси, внесение в реестр пропусков, дающих право на въезд и передвижения грузового транспорта по МКАД и другие.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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