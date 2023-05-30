30 мая 2023, 09:22
Минтранс Подмосковья проведет вебинары о госуслугах в сфере перевозок 31 мая
Серия вебинаров по вопросам государственных услуг в сфере дорожного строительства и транспортных перевозок состоится в Подмосковье 31 мая, в среду. Правильно оформить заявку помогут специалисты Минтранса региона.
На онлайн-встречах жителям объяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта.
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Предварительная регистрация для участия в вебинарах доступна по ссылкам:
— согласование инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор (с 09:00 до 10:00);
— согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения (с 10:00 до 11:00).
Полный список вебинаров — на сайте Минтранса Подмосковья.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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