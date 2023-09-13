Подмосковье 13 сентября 2023, 00:12 Минтранс Подмосковья проведет вебинары на тему получения дорожных услуг на региональном портале 13 сентября Unsplash

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Эксперты Минтранса Подмосковья 13 сентября проведут серию вебинаров на темы правильной подачи документов на получение дорожных и транспортных услуг на региональном портале. Специалисты расскажут о требованиях к документам, наиболее частых причинах отказа и порядка подачи заявок.

Всего представители ведомства проведут 11 вебинаров. Онлайн-встречи будут посвящены согласованию проектов и схем организации движения, обслуживанию карт «Стрелка», предоставление земельных участков в аренду для строительства дорог и многое другое.

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Полный список вебинаров можно уточнить на сайте Минтранса Подмосковья.

Новый участок трассы М-12 «Восток» торжественно открыли 8 сентября. Автомобильная дорога длиной 415 километров теперь связывает четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Старт движению по ней дали президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.