Минтранс Подмосковья проведет вебинары 30 августа | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:08 Минтранс Подмосковья проведет вебинары 30 августа Unsplash

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Вебинары по дорогам и транспорту проведут в Подмосковье 30 августа. Жителям помогут правильно подать документы на региональном портале госуслуг.

Специалисты Минтранса Подмосковья объяснят порядок подачи заявок, расскажут о требованиях к документам и отметят самые частые причины отказа по услугам в сфере дорог и транспорта.

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Для участия в вебинарах понадобится предварительная регистрация, которую можно оформить заранее. Список вебинаров, время начала трансляций и ссылки для подачи заявок — на сайте Минтранса Подмосковья.