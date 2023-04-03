Подмосковье 03 апреля 2023, 14:24 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по госуслугам в дорожном строительстве 5 апреля Минтранс Подмосковья

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Вебинары по вопросам госуслуг в сферах дорожного строительства и транспорта пройдут на портале uslugi.mosreg.ru 5 апреля. Специалисты Минтранса Подмосковья дадут ценные советы потенциальным заявителям и разберут частые причины отказа в предоставлении услуг.

Для участия в нужном мероприятии нужно будет зарегистрироваться.

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Вебинар по согласованию инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор состоится с 09:00 до 10:00. Зарегистрироваться.

Вебинар по согласованию проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения состоится с 10:00 до 11:00. Зарегистрироваться.

Полный перечень назначенный вебинаров можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

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