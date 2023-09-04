Подмосковье 04 сентября 2023, 22:19 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по дорожной и транспортной темам 6 сентября Фото: unsplash.com

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Специалисты Минтранса Подмосковья проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно. Они раскроют дорожную и транспортную темы.

На мероприятия следует предварительно зарегистрироваться. С 9:00 до 10:00 министерство осветит тему «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор».

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«Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00», — уточнили в ведомстве.

Также специалисты проведут вебинары о работе в такси, о выдаче пропусков для движения по МКАД для грузовиков, схемах обслуживания территорий, о картах маршрута регулярных перевозок и раскроют другие темы. Мероприятия проведут 6 сентября, они продлятся до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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