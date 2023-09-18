Подмосковье 18 сентября 2023, 15:19 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 20 сентября Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Специалисты Минтранса Подмосковья проведут вебинары. Они помогут жителям региона подать документы через портал госуслуг правильно. Мероприятия состоятся 20 сентября.

На вебинары следует предварительно зарегистрироваться. Тему «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор» осветят на вебинаре в 9:00. В 10:00 участником онлайн-мероприятия расскажут о согласовании проектов и схем дорожного движения на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Реклама

Вебинары будут проходит каждый час до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».