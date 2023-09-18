18 сентября 2023, 15:19
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 20 сентября
Специалисты Минтранса Подмосковья проведут вебинары. Они помогут жителям региона подать документы через портал госуслуг правильно. Мероприятия состоятся 20 сентября.
На вебинары следует предварительно зарегистрироваться. Тему «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор» осветят на вебинаре в 9:00. В 10:00 участником онлайн-мероприятия расскажут о согласовании проектов и схем дорожного движения на дорогах регионального и межмуниципального значения.
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Вебинары будут проходит каждый час до 18:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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