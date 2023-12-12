Подмосковье 12 декабря 2023, 17:00 Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 13 декабря Unsplash

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Представители Минтранса Московской области ответят на вопросы жителей по предоставлению услуг в сфере дорог и транспорта 13 декабря. Для этого они проведут серию вебинаров и расскажут, как правильно подавать заявки на госуслугах, разъяснят требования к документам и назовут самые частые причины отказов.

Среди тем вебинаров — согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций, с огласование проектов и схем организации движения на дорогах регионального значения, разрешение на работу такси, внесение в Реестр действующих пропусков на передвижение грузовиков по МКАД, согласование схем транспортного обслуживания территорий, обслуживание единых транспортных карт и другие вопросы.

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Чтобы принять участие в вебинарах, необходимо предварительно зарегистрироваться. Трансляции пройдут с 09:00 до 18:00.

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