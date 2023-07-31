Подмосковье 31 июля 2023, 17:57 Минтранс Подмосковья проведет профильные вебинары 2 августа Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на портале «Госуслуг». Они пройдут 2 августа.

На вебинарах жителям расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и частым причинам отказа в области дорог и транспорта.

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Так, в этот день специалисты расскажут о согласовании размещения коммуникаций в границах полос отвода региональных дорог, разрешении на работу такси, предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование для строительства дорог, обслуживании транспортных карт и многом другом. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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