Подмосковье 12 апреля 2023, 09:20 Минтранс Подмосковья проведет 13 апреля вебинар о правилах подачи документов на работу в такси Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет обучающий вебинар для таксистов. Мероприятие запланировано на 13 апреля, в 15:00.

Урок «Региональный автодорожный контроль и контроль в сфере перевозок легковым такси. Порядок исполнения функций и типовые ошибки при подаче заявлений (извещений, уведомлений) и пакета документов» будет доступен по ссылке.

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«Он позволит потенциальным заявителям узнать о порядке подачи документов в электронном виде на региональном портале госуслуг и получить разрешение на осуществление таксомоторных перевозок на территории Подмосковья», — уточнили в региональном Минтрансе.

Жителям Московской области напомнили, что по этой теме можно в любое время задать вопрос через чат-бот Анну. Если вдруг искусственный интеллект не решит проблему, то к беседе подключится специалист министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения.

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