Подмосковье 10 июня 2023, 19:33 Минтранс Подмосковья напомнил пешеходам о правилах ПДД Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о правилах безопасности при переходе проезжей части. В период праздничных выходных пешеходам необходимо помнить о безопасности при переходе проезжей части.

В ведомстве напомнили о необходимости носить светоотражатели в темное время суток. По возможности жителям порекомендовали минимизировать ночные прогулки.

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Также важно переходить дорогу только в специально отведенных местах, убедившись в отсутствии приближающихся машин. При этом детей необходимо держать за руки.

Кроме того, в Минтрансе призвали надевать шлем и экипировку для езды на велосипедах и самокатах. Кататься рекомендуют только в разрешенных местах, при переходе проезжей части необходимо спешиваться с транспортного средства.

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