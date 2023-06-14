14 июня 2023, 05:22
Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов не обгонять в запрещенных зонах
Минтранс Подмосковья призвал водителей не выезжать на полосу встречного движения в запрещенных к обгону местах. Маневр нельзя совершать на опасных поворотах и участках с ограниченной видимостью, на перекрестке, пешеходном переходе, ж/д переезде, на мостах, эстакадах, путепроводах и под ними, а также в тоннеле и на четырехполосных дорогах.
Около 70% погибших при встречных столкновениях обгоняли в неположенном месте.
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«Помните, что прежде чем начать обгон автомобиля в разрешенном месте, вы должны убедиться в том, что полоса движения, на которую собираетесь въехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона вы не создадите опасность для движения и помехи другим участникам дорожного движения», — добавили в ведомстве.
Также нужно убедиться, что водитель обгоняемого автомобиля не препятствует этому.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй участок трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре.
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