Подмосковье 29 февраля 2024, 14:33 Минтранс Подмосковья призвал жителей использовать световозвращатели в темное время суток Минтранс Подмосковья

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Жителей Подмосковья призвали использовать световозвращатели в темное время суток. Это позволит водителям издалека увидеть пешехода даже на неосвещенной дороге.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году под колеса машин попали 150 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Избежать аварий помогают световозвращатели или включенный фонарик. Так водитель сразу увидит человека и затормозит.

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Использование световозвращателей снижает вероятность аварий на 70%.

«Пешеходы со световозвращающими элементами заметны для водителей при ближнем свете фар на расстоянии до 150-200 метров, при дальнем свете фар дистанция увеличивается до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения», — отметили в министерстве.

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